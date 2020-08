Sécheresse : la Haute-Saône passe en alerte renforcée

Sont interdits pour les usages particuliers

– Le remplissage des piscines privées de plus de 2 m³, sauf remise à niveau et premier remplissage si le chantier a débuté avant les premières restrictions ;

– L’arrosage des espaces verts (pelouses)

– L’arrosage des massifs fleuris, plantations en contenant, arbres et arbustes sauf pour les arbres et arbustes plantés en pleine terre depuis moins de 1 an et seulement de 20 h à 10 h

– L’arrosage des potagers entre 10 h et 20 h

– Le lavage des voies et des trottoirs, le nettoyage des terrasses et façades sauf avec du matériel haute pression et si le chantier a démarré avant les restrictions de niveau alerte renforcée

– Le lavage de voitures chez les particuliers.

Sont interdits pour les usages publics

– Le lavage des voies et des trottoirs, le nettoyage des terrasses, matériels urbains, façades, surfaces à vocations sportives et de loisirs (hors golfs)

– L’arrosage des espaces verts (pelouses), des massifs fleuris, des plantations en contenant, des arbres et arbustes, publics ou privés (terrains de sport et golfs mis à part), sauf l’arrosage des arbres et arbustes plantés en pleine terre depuis moins de 1 an de 20h à 10h ;

– L’alimentation des fontaines publiques d’ornement : fermeture des fontaines sauf si elles fonctionnent en circuit fermé ou en alimentation gravitaire depuis une sourie.