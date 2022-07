Nord Franche-Comté : les eaux de baignade sont de bonne qualité

L’ARS Bourgogne-Franche-Comté a recensé cette année quelque 85 sites de baignade naturelle, dans la région. 69 ont été classés de qualité « excellente », dont 3 des 4 sites du Nord Franche-Comté : l’étang du Malsaucy de Sermamagny, l’étang du Paquis de Brognard et la base de loisirs des Ballastières de Champagney. L’eau de la plage de Pont-de-Roide-Vermondans a, quant à elle, été jugée « bonne ». La qualité de l’eau se classe « excellente », « bonne », « suffisante » ou « insuffisante ». En cas de prélèvements insuffisants ou de nouvelle zone de baignade, celle-ci sera indiquée « non classée ».

Les contrôles réglementaires réalisés comportent des analyses microbiologiques de l’eau et des relevés de paramètres physico-chimiques. Si les résultats ne sont pas suffisamment bons, l’agence demandera la fermeture du lieu de baignade et de nouveaux prélèvements. Certains contrôles peuvent également être complétés par des recherches de cyanobactéries (c’est le cas pour les quatre sites cités ci-dessus). Il s’agit de micro-algues qui produisent et libèrent des toxines à l’origine de risques sanitaires. Les maux les plus courants sont des irritations de la peau, du nez, de la gorge et des yeux, ou se développent en cas d’ingestion.