Pont-de-Roide : les oiseaux migrateurs scrutés depuis le fort des Roches

Au-dessus du promontoire du fort des Roches, à Pont-de-Roide, les oiseaux migrateurs sont en phase de migration post-nuptiale et se dirigent vers leurs zones d’hivernage, parfois situées à des milliers de kilomètres. Pour la plupart, ce n’est pas le froid qui les incite à migrer, mais plutôt la raréfaction de leurs ressources alimentaires. Les cigognes blanches et noires, les bondrées apivores, les milans noirs et royaux, les martinets noirs, les pinsons… recherchent à manger ! Et ils se créent des zones de dortoirs la nuit pour se reposer, attendant le lever du soleil pour poursuivre leur vol.

Cela fait plus de 15 ans que le groupe local de la ligue de protection des oiseaux (LPO) du Pays de Montbéliard a identifié le fort des Roche comme site régional majeur. L’association de protection de l’environnement intervient majoritairement sur des actions d’études et de sensibilisation sur les oiseaux, mais plus globalement sur la faune sauvage. La falaise de la réserve naturelle régionale du Crêt-des-Roches offre un panorama de quelque 50 kilomètres (à vol d’oiseau !).

Comme chaque année, de fin août à mi-novembre, les bénévoles de l’association convient les personnes volontaires à recenser les passages des oiseaux. Elles pouvaient se présenter sur le site à partir de 8h, jusqu’au coucher du soleil. Pour l’association, « l’observation directe, au niveau de points de concentration, est la technique de suivi la plus répandue pour dénombrer les migrateurs : détroits, cols de montagne, lacs, etc. » Plus d’un million de migrateurs ont été recensés cette année.