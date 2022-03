Inventaire des plantes printanières : à chacun de jouer !

En ce retour des beaux jours, le conservatoire botanique sollicite donc l’assistance des promeneurs, observateurs, randonneurs… aguerris ou plus occasionnels.

« Vous pensez peut-être que [les espèces printanières] que vous rencontrez lors de vos promenades sont nécessairement connues du Conservatoire botanique ? Détrompez-vous, [elles] disparaissent souvent totalement après floraison et les inventaires estivaux des naturalistes ne permettent plus de les repérer », explique Max André, le président de la société botanique de Franche-Comté.

C’est pourquoi le CBNFC-ORI fait appel à tous les volontaires pour améliorer sa base de données sur le territoire du nord Franche-Comté. Sur sa page http://cbnfc-ori.org, il présente les principales plantes ciblées par cette enquête, par lieu ou par espèce. Nivéoles, crocus, jonquilles, etc. Il y en a pour tous les terrains, et cela peut également être l’occasion de remettre à jour les connaissances des plus curieux.

Les nouveaux observateurs peuvent créer un compte qui leur permettra de participer régulièrement aux enquêtes en ligne. Ou bien remplir un formulaire simplifié pour cet inventaire unique. Une équipe scientifique validera ensuite les informations saisies avant publication.

En 2021, le même inventaire participatif avait mobilisé plus de 300 bénévoles, plus ou moins confirmés, qui avaient recensé plus de 3 000 observations sur 64 espèces différentes. À titre d’exemple, la nivéole ou la cardamine ont été particulièrement mises à l’honneur. De nombreuses informations sont disponibles sur le site du conservatoire. Il permet d’accéder aux bases de données des années précédentes, à la mise à l’honneur de plantes vernales ou à l’agenda du CBNFC-ORI.