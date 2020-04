En France, un mois de confinement et de vies bouleversées [récit]

Chaque soir, à la télévision, Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, égrène la triste litanie des morts: plus de 14 000, dans les hôpitaux et les maisons de retraite où se déroulent des tragédies à huis clos. Les patients les moins gravement atteints restent cloîtrés chez eux avec leur angoisse et ces symptômes en dents de scie qui ne cessent de surprendre les médecins.

Ceux qui partent à l’hôpital ne savent pas s’ils reviendront. Les yeux humides, un fils confie son papa presque centenaire à la Protection civile : « Il faut se dire que c’est le mieux pour lui, même si on ne pourra peut-être pas le revoir ». Ultime crève-cœur, le confinement restreint les funérailles au seul premier cercle des proches. Il faut plus de trois semaines pour en voir de premiers et timides effets, une amorce de baisse des hospitalisations en réanimation – un « pâle rayon de soleil » pour les hôpitaux saturés, décrit le Pr Salomon le 10 avril. Mais l’arrivée des vacances et la météo estivale amplifient l’appel du dehors, au désarroi des soignants épuisés. « L’heure n’est pas au déconfinement ! » martèle le gouvernement.

Une poignée passent pourtant à travers les mailles du filet, suscitant la consternation dans les villages qu’ils ont rejoints. A l’approche du long week-end pascal, le confinement est de nouveau prolongé et alourdi: interdiction de sortir à plusieurs en Ardèche, de faire son footing en journée en Alsace ou à Paris… Les croyants passent de mornes fêtes, sans banquets familiaux ni grands rassemblements. Chacun, partout, s’interroge: « Quand? » Quand pourra-t-on revoir ses proches, embrasser sa grand-mère ? Rouvrir sa boutique, son restaurant ? Et au-delà, à quoi ressemblera le monde d’après ? Emmanuel Macron doit esquisser des pistes pour la suite lors de son allocution lundi soir, au 28e jour du confinement.