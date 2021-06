Travail, sécurité, identité régionale: sur le marché de Besançon, jeudi matin, le candidat de LR en Bourgogne-Franche-Comté Gilles Platret déroule son très ferme programme « de terrain », en vilipendant la « démagogie » et le « cynisme » du RN qui caracole en tête des sondages. « On va aider les communes à installer la vidéoprotection! » assure-t-il à une commerçante inquiète de l’insécurité. « Il faut revaloriser le travail! » lance-t-il à un charcutier peinant à trouver un apprenti. Entre une huître et un verre de vin blanc, le contact chaleureux et le verbe facile, il répète que « la fusion a été un échec » entre Bourgogne et Franche-Comté, et promet, s’il est élu, de traiter séparément les deux anciennes régions pour « respecter leur identité ».

Dans cette région où le candidat RN Julien Odoul était récemment donné gagnant dans un sondage en cas de quadrangulaire, le maire du Chalon-sur-Saône reste « confiant », tant « nos concitoyens sont de plus en plus tardifs pour se décider ».

Marianne, 58 ans, témoigne qu’elle n’a « pas encore arrêté son choix ». Elle qui a déjà voté RN, pourrait-elle choisir Julien Odoul? « Qui? » demande la commerçante, avant d’expliquer: « Je ne connaissais pas son nom. Il faut que je lise les programmes ».

Une prime à l’étiquette qui irrite M. Platret: « Mon projet est local », martèle-t-il, en vantant les 32 éditions différentes de ses tracts de campagne, conçues « interco par interco » (intercommunalité).

Une manière de marquer sa différence avec un RN à la « démagogie méprisante », qui « appuie où ça fait mal pour récupérer les gens qui ont souffert ».

Quant à la vidéo où Julien Odoul, enregistré à son insu, ironisait sur le suicide des agriculteurs, elle a « servi de révélateur dans les milieux ruraux », veut croire l’ancien journaliste de 48 ans.

« Humiliant, blessant », assure le président de LR Christian Jacob, venu soutenir son candidat pendant deux jours. « Faire un numéro de danseur nu n’est pas ce qu’on attend d’un président de région », ajoute-t-il, en allusion à une vidéo « de charme » du candidat RN qui a fuité récemment.

Dans l’exploitation céréalière où les deux élus poursuivent leur périple, Laurence, l’épouse de l’exploitant, témoigne de son « dégoût », après trois suicides dans son entourage. Mais « il n’est pas sûr que cela ait un impact », ajoute-t-elle.