EDF se dote d’un directeur chargé des projets de nouveaux EPR en France

Nicolas Machtou, passé par le cabinet de François Hollande à l’Élysée et plus récemment par Enedis, occupe cette fonction depuis le 1er juin, indique le groupe dans un communiqué. « Il pilotera la maitrise d’ouvrage du programme de construction de nouveaux réacteurs EPR2 en France. Il aura ainsi en charge le contrôle de l’exécution industrielle et technique du programme », détaille EDF.

« Il devra également faciliter et accélérer l’avancement des travaux visant à réunir les conditions réglementaires et financières de la mise en oeuvre des orientations prises par l’État, dont il sera l’interlocuteur privilégié », souligne l’entreprise.

Le président Emmanuel Macron veut en effet que soient construits six nouveaux réacteurs EPR en France et huit de plus sont à l’étude. Actuellement, le seul réacteur en construction est celui de Flamanville (Manche), qui accuse plus de dix ans de retard et d’importants dépassements de coûts. EDF a proposé de construire les nouveaux EPR par paires sur trois sites: d’abord à Penly (Seine-Maritime), près de Dieppe, puis à Gravelines (Nord) et enfin à Bugey (Ain) ou bien Tricastin (Drôme).