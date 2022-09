« Si toutes ces mesures s’avéraient insuffisantes », RTE explique que « le recours à des coupures ciblées sur le territoire ne pourrait être totalement exclu ». Mais « cela ne correspond toutefois en rien à un risque de black-out sur l’ensemble du pays », souligne le gestionnaire. « Le but est bien évidemment de ne pas recourir » à ces coupures ciblées, aussi appelées délestages, a ajouté mercredi le président de RTE Xavier Piechaczyk. Considéré comme un dernier recours, cette mesure permettrait d’éviter un blackout, c’est-à-dire une panne généralisée et incontrôlée.

Concrètement, des coupures tournantes seraient organisées à l’échelle d’un quartier et réparties dans tout le pays, pour une durée maximale de deux heures. Elles seraient décidées la veille par RTE et mises en oeuvre par Enedis. Dans le cas du gaz, les délestages ne viseraient pas les particuliers et ne toucheraient que des utilisateurs consommant plus de 5 GWh par an, soit des industriels du verre, des engrais, des métaux, de la pétrochimie ou de l’agroalimentaire essentiellement.

Il y a des exceptions : environ 1 400 sites dits prioritaires sont exclus des coupures électriques, tels que prisons, hôpitaux, ministères, Ehpad, selon une liste prévue par le code de l’énergie. Dans le cas du gaz, les hôpitaux, les systèmes de chauffage collectifs et les centrales électriques fonctionnant au gaz seraient exemptées. La capitale, Paris, qui concentre de nombreux sites sensibles, « peut avoir un statut particulier, mais il n’est pas exclu que dans un certain nombre de cas, on puisse être conduit dans la région parisienne à faire un certain nombre de gestes » de coupure électrique, indique RTE.