Les Restos du cœur proposent un service itinérant dans le Territoire de Belfort

L’association propose ses services habituels, en fonction des besoins : distribution de denrées alimentaires, accompagnement social et administration (conseils budgétaires, microcrédits, aides pour un retour à l’emploi, accès au numérique, distribution de vêtements, etc.) et accès à des loisirs (séjours de vacances, billets de cinéma ou de théâtre, etc.).