Ce qu’il faut retenir de la déclaration d’impôt 2022 sur les revenus 2021

Depuis 2020, la grande majorité des Français peut adhérer à la déclaration automatique en ligne. Certains foyers fiscaux sont ainsi dispensés de déclarer eux-mêmes leurs revenus et voient leur contribution lissée sur une année civile.

La direction des finances publiques rappelle cependant que certaines situations peuvent ne pas être éligibles à la déclaration automatique. Il s’agit principalement d’individus ayant changé d’adresse ou de situation familiale (mariage, pacs…) en cours d’année ou ayant créé un acompte de prélèvement à la source. Ces modifications ne sont pas retracées dans les déclarations de revenus préremplies.

D’autre part, tous les plus de 18 ans non rattachés au foyer fiscal de leurs parents doivent effectuer leur déclaration. Individuellement, toutefois, les personnes nées entre 1996 et 2003 peuvent correspondre à des critères particuliers. Ceux-ci sont précisés sur le site des impôts.

Quelles est la différence entre l’option « frais réels » et la réduction forfaitaire ? Elles permettent toutes deux de déclarer une somme non-imposable car utilisées pour raison professionnelle. La réduction forfaitaire arrondit à 10% la déduction qui sera réalisée sur les revenus. L’option « frais réels » permet quant à elle de tenir compte de chaque dépense concernant l’activité professionnelle. Elle est donc plus longue à compléter, mais également plus juste (et souvent plus intéressante).