La fréquentation hôtelière pénalisée par l’après-Covid en Bourgogne-Franche-Comté

L’Insee différencie la part des clients résidents (en France) des non-résidents. En Bourgogne-Franche-Comté, la clientèle résidente représente à elle seule quasiment 80 % des nuitées en 2022. « Avec un recul de 38 700 nuitées (-11,5 %), la clientèle non résidente (en France) représente la moitié de la baisse de la fréquentation dans la région », développe l’Insee. « Les nuitées européennes sont en revanche en hausse de 15 %, portées par les visiteurs belges (+25 %), britanniques (+29 %) et néerlandais (+35 %) ». Ces chiffres positifs n’ont cependant pas permis de contre-balancer l’absence des clients chinois, pour lesquels le tourisme est à nouveau possible depuis seulement le premier trimestre 2023. D’autre part, c’est le tourisme d’affaires qui représente près de 65 % des nuitées fin 2022, soit une augmentation notable de 4 % depuis 2019, à l’inverse du tourisme d’agrément, en baisse de 19 %.