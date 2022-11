Dans le Jura suisse, un projet de production d’hydrogène vert grâce à du bois

L’écosystème hydrogène qui se déploie dans le nord Franche-Comté a des échos dans la Suisse voisine, en République et Canton du Jura. Par le plus grand des hasards. Et l’hydrogène pourrait bien rapprocher deux territoires que l’on pourraient qualifier de cousins. « Il n’y a pas de hasard, que des rendez-vous », philosophe à ce sujet Gauthier Corbat, reprenant un mantra souvent attribué à Paul Éluard, sans que trace ne soit réellement trouvée dans son œuvre ; mais l’idée est ailleurs. Une idée que ce rapprochement entre le Jura suisse et le nord Franche-Comté autour de l’hydrogène ne soit pas si étonnant.

Gauthier Corbat est co-directeur du groupe Corbat, une entreprise du bois située à Vendlincourt et Glovelier, dans le Jura Suisse. « Nous sommes des scieurs », replace le trentenaire, dans l’entreprise depuis 2016. Il dirige le groupe avec son cousin ; les deux hommes représentent la 4e génération Corbat à la tête de l’entreprise, fondée par l’arrière-grand-père. La société de 75 salariés est spécialisée dans les feuillus. Elle façonne du bois d’œuvre, des éléments de construction, des traverses de chemin de fer, du pellet, du mobilier ou du parquet. Autant de produits qui permettent d’optimiser la ressource et de la valoriser. Elle enregistre un chiffre d’affaires oscillant entre 15 et 20 millions d’euros par an et scie entre 15 et 20 000 m3 de bois chaque année.

Depuis des décennies, le groupe entretient des liens étroits avec la France. « Nous avons toujours été lié à l’industrie française du bois », rappelle Gauthier Corbat, qui glisse également que sa scierie a travaillé pour le chantier de restauration de Notre-Dame de Paris, l’unique scierie non française. Spécialisée dans les feuillus, l’entreprise se fournit beaucoup de ce côté-ci de la frontière. L’aïeul a aussi acheté la scierie de Badevel afin de disposer d’un pied en France et en Union européenne, pour bénéficier des facilités douanières. « Il a rapidement compris les enjeux géopolitiques », sourit le descendant, engagé en politique ; il est député centriste à la République et Canton du Jura. Cette entreprise travaille beaucoup avec l’Allemagne, l’Italie et la France. Il fallait donc faciliter les échanges. Si on ne coupe plus de bois, stricto sensu, à Badevel, la société a gardé un pied et une activité dans le village. Il y a toujours deux salariés. Et aujourd’hui, un projet de développement dans les cartons ; on y reviendra.