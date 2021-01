Bourgogne-Franche-Comté : le chômage a augmenté de 1,9% en 2020

Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A a baissé de 5,6% (soit 7340 personnes de moins) pendant le dernier trimestre de 2020. En revanche, il augmente de 1,9% sur un an. A titre de comparaison, en France, la baisse au dernier trimestre est de – 2,7% et sur un an, l’évolution est de +8,1%.

Voici les chiffres pour les départements de l’aire urbaine Belfort Montbéliard :

Doubs : – 6,6% au dernier trimestre ; + 5?5% en 2020

Territoire de Belfort : -6,9% pendant le dernier trimestre; +7,3% en 2020

Haute-Saône : -6,3 au dernier trimestre; +1,4% en 2020



Voici l’ensemble des statistiques, à visionner dans le document ci-dessous: