Du Chili à Belfort, ils sillonnent le monde à vélo et ramassent les déchets

Leur parcours n’est pas établi. “Il est difficile de prévoir les étapes à cause de la météo et du dénivelé”, explique Florian. Ils se sont mis une contrainte supplémentaire en choisissant de partir en automne, avec son lot de pluie et de nuits froides. Mais “cela permet plus de rencontres et de voir comment le Français est”, estiment les deux cyclistes. Leur itinéraire se fait en fonction des propositions d’hébergement chez l’habitant. Quand ce n’est pas le cas, ils cherchent un abri tel qu’un préau ou une grange pour installer leur toile de tente au sec.

Ils quitteront le Territoire de Belfort ce mardi après une halte à Joncherey, et prendront la direction de Pontarlier et du haut Doubs pour rejoindre le Jura. Ce lundi, ils ont fait une halte à l’école de la deuxième chance, aux Résidences, à Belfort, à la rencontre des jeunes actuellement accueillis.

Leur tour de France devrait les mener à Marseille, Toulon, Pau, Bordeaux. 4 000 kilomètres sont prévus. Avec un retour en Bretagne pour les fêtes de fin d’année. Quant aux masques, Florian et Sabrina ont été contactés par une créatrice qui souhaite les récupérer et les valoriser en créant un costume de carnaval, continuant ainsi la dynamique de sensibilisation.