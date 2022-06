Du beach-volley sur le sable de Brognard les 18 et 19 juin

L’ambiance sera chaude et électrique le samedi 18 et dimanche 19 juin à la base nautique de Brognard. 20 équipes féminines et 20 masculines, parmi les meilleures françaises, voire mondiales, s’affronteront dans le sable et la sueur. « Cette épreuve est l’une des 7 étapes du championnat de France de beach-volley « série 1 », soit le meilleur niveau français », précise la présidente du club organisateur de l’EVBS-PM, Maryline Paula. « Cet Open est grand dans la qualité de jeu que nous offrent les joueurs et joueuses. Il fédère un club, des partenaires, des sportifs, des arbitres, un staff fédéral », ajoute-t-elle.



Parmi les paires féminines les plus spectaculaires du circuit, on peut noter la présence d’Ophélie Lusson et Laura Longuet, qui ont remporté plusieurs tournois de même niveau ces dernières années. Maëva Guignan et Emeree Maau Boutry, finalistes de l’Open d’Orléans le 6 juin, entre autres, leur disputeront le titre.

Chez les hommes, Youssef Krou, champion de France 2021, sera associé à Arnaud Gauthier Rat. Liam Patte, vainqueur de l’Open d’Orléans, formera la paire avec Thimothée Platre, vainqueur de l’Open PMA 2018, et second en 2021.