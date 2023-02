Droit d’alerte et débrayages dans les Galeries Lafayette de Michel Ohayon, les salariés inquiets

Go Sport a été placé en redressement judiciaire ces dernières semaines, et d’éventuels repreneurs ont jusqu’au 10 mars pour se faire connaître. Est également concerné par d’éventuelles offres de reprises l’enseigne Gap France. Faisant également partie de la galaxie d’enseignes reprises par Michel Ohayon, rachetée pour un euro symbolique en 2021, elle fait l’objet d’interrogations de la part de salariés de Go Sport. Ils sont intrigués par une remontée de quelques 36 millions d’euros de leur enseigne, financièrement mal en point, vers HPB.

HPB a de son côté annoncé mi janvier « l’acquisition de Gap France par Go Sport » pour un montant de 38 millions. Un an plus tôt Gap avait été racheté pour un euro. HPB « a racheté plusieurs enseignes elles-mêmes en grande difficulté financière: Camaïeu, Go Sport, Gap », s’inquiète de son côté l’intersyndicale de Hermione Retail dans le communiqué. Les syndicats CFDT, CGT, CFE-CGC et CFTC des Galeries Lafayette estiment que « les projets qui avaient été annoncés sont au point mort, l’effectif est réduit au minimum » et que « le blocage des livraisons de marchandises depuis quelques jours renforce encore les craintes des représentants du personnel sur la pérennité de l’entreprise et de ses 750 emplois ».

En outre trois holdings de l’homme d’affaires Michel Ohayon ont été placées en redressement judiciaire pour le non remboursement de plus de 200 millions d’euros d’emprunts, une procédure judiciaire réclamée par Bank of China, qui n’a perçu « aucun remboursement », après échéance, de trois prêts – de 56, 70 et 75 millions d’euros. Ces trois holdings liées au fonds d’investissement la Financière immobilière bordelaise (FIB) de Michel Ohayon, avaient permis le financement de l’exploitation ou du rachat de trois hôtels luxueux: le Grand Hôtel de Bordeaux, le Waldorf Astoria Trianon Palace de Versailles et le Sheraton de Roissy, situé sur le terminal 2 de l’aéroport Charles de Gaulle.