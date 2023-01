Dr Loïc Lavaill :  « Nous avons l’impression que l’on se moque de nous »

Ces 50 euros, c’est une bonne piste. Mais il faut l’accompagner. Et être médecin libéral, c’est aussi être chef d’entreprise. Très clairement, nous ne sommes pas formés pour cela. Et cela fait peur aux plus jeunes, quand ils entendent toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Cela a vite fait de les dissuader…Certaines solutions simples existent, mais on ne nous apprend pas à les utiliser.

On pourrait envisager un accompagnement de la CPAM (caisse primaire d’assurance maladie), notamment sur la comptabilité, mais ce n’est pas le cas aujourd’hui. On pourrait aussi imaginer que sur l’administratif,les facturations se simplifient. Aujourd’hui, les choses sont devenues folles. Les procédures sont alourdies chaque année, sans jamais les alléger de l’autre bout. Cela provoque des contradictions, des difficultés pour la facturation, des rejets, des imbus. Tout ceci, c’est rédhibitoire.

Après, nous ne demandons pas que l’on nous tienne la main. Il ne faut pas se faire de fausses idées : les jeunes n’ont pas peur de passer du temps. Mais ils n’ont pas envie de s’embêter constamment avec ces peccadilles. Alors que s’ils deviennent médecins salariés, ils n’auront pas à se préoccuper d’autre chose que du patient. Ils gagnent moins d’argent, mais à 18h30, au dernier patient, la journée est terminée. Ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui pour les médecins libéraux.

Nous sommes des passionnés. Nous nous sommes tous lancés là-dedans en connaissance de cause et en sachant que cela allait nous prendre beaucoup d’heures. D’ailleurs,c’est sur cela que l’on nous a choisi : notre capacité de travail et pas sur nos connaissances. En première année de médecine, il faut ingurgiter au maximum. Et ceux qui passent sont ceux qui ont le plus travaillé. Notre capacité de travail est là. L’empathie aussi. Notre passion du métier et de l’intérêt pour les patients aussi. Pour la plupart, nous sommes des grévistes travailleurs et nous ne voulons pas pénaliser les patients. En revanche, la seule chose qu’on demande, c’est que l’on arrête de se moquer de nous.