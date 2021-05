Doubs : un spéléologue secouru après 48 heures sous terre

L’homme dont « l’état semble stable », a été transporté au centre hospitalier de Besançon par voie aérienne, a précisé la préfecture du Doubs dans un communiqué. Ce spéléologue, originaire de Dijon, explorait samedi le gouffre de Vauvougier, à Malbrans, avec quatre autres personnes, selon L’Est Républicain. Il a chuté sur le dos d’une hauteur de cinq mètres et s’est grièvement blessé, a indiqué la préfecture, précisant que son pronostic vital n’était pas engagé mais qu’il n’était pas en mesure de ressortir seul. La victime a rapidement été mise en sécurité, sous surveillance médicale, en attendant que les secours dégagent le chemin pour le remonter.

« Cette opération de secours d’envergure, tant dans les moyens que dans la durée, a mobilisé sur l’ensemble du week-end environ 200 personnes et a nécessité l’intervention de nombreux moyens de transport et d’intervention en milieu contraint, dont l’usage de micro-charges explosives pour élargir divers points d’accès » et permettre de remonter la victime sur une civière, a ajouté la préfecture. Outre les sapeurs-pompiers et la gendarmerie, 69 bénévoles du Spéléo Secours Français, dont 39 à l’intérieur du gouffre, ont été mobilisés sur le site.