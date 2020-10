Doubs: mise au jour d’un village mérovingien unique en France

Les fouilles, menées depuis plus d’un an, ont révélé l’ancienne présence de ce village entier du premier Moyen Age, de sa nécropole et d’une très rare église en bois à plan basilical sur le site « des Gravilliers », à Pontarlier, près de la frontière avec la Suisse. Aucun bâtiment n’a toutefois subsisté sur le site où ne demeurent que leurs fondations, a constaté l’AFP.

Cet habitat mérovingien qui comportait une dizaine de grands bâtiments de 200 à 300 m2 chacun, probablement constitués d’un partie d’habitation et d’une autre destinée à la stabulation des bêtes, a été occupé pendant près de 200 ans. « Un village avec son église, son aire d’activité économique et sa nécropole, il n’y en a pas de comparable en France. Mais on en trouve en Suisse alémanique et en Bavière (Allemagne), d’où l’hypothèse d’une architecture en bois d’influence germanique », a expliqué lors d’une conférence de presse Michiel Gazenbeek, responsable de recherche archéologique à l’Inrap.