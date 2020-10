Doubs : le registre des clients devient obligatoire dans les restaurants et bars

Le préfet du Doubs vient de prendre de nouvelles mesures pour lutter contre l’épidémie de covid-19. Il s’agit notamment d’une extension de l’obligation de port du masque dans les zones les plus fréquentées dans les communes les plus impottantes du département (chefs-lieux d’arrondissement, chefs-lieux de canton, commune de plus de 5 000 habitants) : Audincourt, Baume-les-Dames, Bavans, Besançon, Bethoncourt, Frasne, Grand-Charmont, Maîche, Montbéliard, Morteau, Ornans, Pontarlier, Saint-Vit, Seloncourt, Valdahon, Valentigney

Dans les établissements recevant du public de type N, EF, O (restaurants, débits de boissons, hôtels), la tenue d’un registre des clients est désormais obligatoire, afin de permettre le cas échéant la mise en œuvre du processus d’identification et de suivi des personnes ayant été en contact avec un cas confirmé de covid-19.

« Au 19 octobre 2020, le taux d’incidence dans la population générale s’établit à 207 pour 100 000 habitants. Chez les personnes de plus de 65 ans, il est de 149 pour 100 000. Le taux de positivité des tests s’établit quant à lui à 12,30 % », rappelle la préfecture du Doubs.

