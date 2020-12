Doubs : accident de car scolaire sur la neige, trois adolescents blessés

Les routes étaient particulièrement enneigées sur le haut Doubs, un département classé mardi en vigilance jaune neige-verglas par Météo France.

L’autocar a quitté seul la route après avoir entamé le dépassement d’un autre véhicule, selon les pompiers. La gendarmerie a précisé à l’AFP que le véhicule était équipé de pneus neige et que « la conductrice était négative aux stupéfiants et aux tests d’alcoolémie ». Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

Dans le département voisin de la Haute-Saône, également placé en vigilance jaune neige-verglas par Météo France, un autre accident de car scolaire s’est produit mardi matin sur la commune du Cordonnet, mais sans faire de blessés, a indiqué la préfecture à l’AFP.

Le conducteur de l’autocar a perdu le contrôle de son véhicule sur une chaussée rendue glissante par la neige, avant de finir sa course dans un talus. La gendarmerie est intervenue sur place. Les tests de détection de stupéfiants et d’alcool pratiqués sur le chauffeur se sont avérés négatifs. Les parents des enfants ont été tenus informés et les élèves, âgés de 4 à 10 ans, ont pu retourner à l’école.