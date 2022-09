Dix premières usines pour faire de la France la championne de l’hydrogène décarboné

« Pour cette première vague (de Piiec, ndlr), notre pays représente un projet sur quatre », s’est félicité Mme Borne. La France est également candidate aux vagues suivantes, sur la production et les usages de l’hydrogène décarboné, puis sur les infrastructures de production et la mobilité.

Au total, ces dix projets seront soutenus à hauteur de 2,1 milliards d’euros de crédits publics, qui accompagneront 3,2 milliards d’investissements privés, soit 5,3 milliards d’euros au total ; sur ces 2,1 milliards d’euros, 500 millions sont destinés au nord Franche-Comté (lire notre article). Ces 2,1 milliards sont des moyens compris dans les 9 milliards engagés depuis 2020 dans la stratégie hydrogène, financés notamment par les plans France Relance et France 2030.

« En prenant le tournant de l’hydrogène décarboné, la France a fait le choix de l’emploi, de la souveraineté et de la neutralité carbone » et « aujourd’hui, nous sommes bien positionnés pour être un leader européen et mondial de l’hydrogène décarboné », a souligné Mme Borne.

Parmi les lauréats français figure le projet de « gigafactory » de l’entreprise McPhy à Belfort (Territoire de Belfort), qui veut y développer la fabrication d’électrolyseurs alcalins de nouvelle génération, notamment à destination du secteur des transports ; l’entreprise vient d’acquérir le terrain pour construire son usine qui doit employer 450 personnes à terme (lire notre article).

Ou encore celui de l’entreprise Elogen à Vendôme (Loir-et-Cher) pour la fabrication de « stacks », c’est à dire les réacteurs composant les électrolyseurs, ainsi que la recherche et développement de ces unités. Elisabeth Borne a souhaité que la décennie 2020 soit « celle du retour de l’industrie », en développant une « filière hydrogène complète », qui se concentrera sur l’électrolyse et les équipements à hydrogène pour la mobilité lourde et professionnelle. Emmanuel Macron avait souhaité en octobre 2021 faire de la France un « leader de l’hydrogène vert » en 2030, afin de décarboner l’industrie, et notamment l’acier, le ciment et la production chimique, qui ont besoin d’hydrogène propre pour remplacer les énergies fossiles, tout comme les mobilités « lourdes », camions, bus, trains et avions, afin d’assurer la transition énergétique. La France souhaite produire 6,5 Gw d’hydrogène par électrolyse à l’horizon 2030, et créer une centaine de milliers d’emplois dans cette filière.