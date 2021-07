Le gouvernement français a retenu la ville de Dijon pour accueillir l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), choix qui doit encore être ratifié en octobre par les États membres,

a-t-on appris lundi auprès de l’OIV et de la municipalité. « Le ministère de l’Agriculture français vient d’annoncer son choix: la ville de Dijon a été proposée aux États membres de l’OIV pour accueillir le futur siège », a annoncé l’OIV sur Twitter. L’installation à Dijon du nouveau siège de l’organisation, dont la France est l’État-hôte depuis sa création en 1924, doit se faire « d’ici son centenaire en 2024 », a précisé le gouvernement dans un communiqué diffusé lundi soir.

La capitale bourguignonne était en concurrence avec Bordeaux et Reims pour héberger le site de l’institution à compétences scientifiques et techniques, considérée comme l' »ONU du vin », qui est actuellement basée à Paris et se trouve à l’étroit dans son siège du VIIIe arrondissement.

Le maire socialiste de Dijon, François Rebsamen, s’est réjoui de « cette grande ambition » pour sa ville, qui a « su créer une mobilisation collective (…) et a su rassembler le monde du vin et le monde universitaire ».

« Nous avons proposé un site exceptionnel à 200 m de la Cité internationale de la gastronomie et du vin », qui doit être inaugurée en avril, a fait valoir M. Rebsamen.