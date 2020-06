Dijon : nouvelle opération de recherche d’armes aux Grésilles

Une nouvelle opération de recherche d’armes était en cours ce lundi matin dans le quartier sensible des Grésilles à Dijon, à la suite des violences survenues du 12 au 15 juin, a indiqué à l’AFP le procureur de la République, Eric Mathais. Cette opération s’inscrit dans le « plan local d’actions judiciaires renforcées contre les armes » (Plajurca), un travail de fond qui a été accéléré à la suite des récentes violences urbaines, a précisé le procureur.

À la différence de la vaste opération de police, survenue la semaine dernière et qui avait mobilisé 140 membres des forces de l’ordre, cette opération est judiciaire et s’inscrit donc sous le contrôle directe du parquet. Le nombre des policiers mobilisés n’a pas été indiqué. Vendredi, lors de la précédente opération, 80 g de résine de cannabis, un couteau, 25 cocktails molotov, ainsi que des plaques minéralogiques belges, une motocross, des gants et des cagoules avaient été saisis, avait indiqué la préfecture.

Le préfet Bernard Schmeltz avait alors indiqué que cette opération de police s’inscrivait dans la démarche de « fermeté » voulue par le gouvernement « pour rétablir la paix », à la suite des journées de tensions aux Grésilles.