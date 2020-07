Dijon: agression d’un conducteur de tram qui réclamait le masque, deux mineurs gardés à vue

Le respect des gestes barrières a déjà suscité des « invectives, des menaces » à l’encontre d’agents du réseau qui couvre la métropole de Dijon, « mais c’est la première fois qu’il y a des coups », a affirmé Frédéric Pissot. Les pompiers ont confirmé à l’AFP avoir pris en charge jeudi soir un agent de Divia de 52 ans et transféré le « blessé léger » à l’hôpital. « On est relativement inquiet », a noté Frédéric Pissot, soulignant que « la CGT (avait) demandé le retour de tous les véhicules au dépôt le soir-même » de l’agression, ce que la direction n’a pas voulu accepter. Contactée par l’AFP, Divia a indiqué qu' »une seule personne avait demandé son droit de retrait » et que l’activité du réseau s’était poursuivie normalement.

Jeudi soir, un mineur a été placé en garde à vue à Orléans après avoir frappé un conducteur de bus qui réclamait le port du masque. Ce dernier s’est vu prescrire 4 jours d’ITT (incapacité totale de travail) en raison, notamment, d’une blessure à l’oeil. Le 10 juillet à Bayonne, un chauffeur de bus, Philippe Monguillot, était décédé après avoir été violemment agressé par deux hommes alors qu’il voulait contrôler le ticket d’un passager et exigeait le port du masque pour trois autres. Ce décès avait suscité une profonde émotion et des condamnations unanimes.