Deux suspects interpellés en France après une prise d’otage dans une horlogerie en Suisse

Jeudi vers 17 h 30, « un employé d’une entreprise de sous-traitance dans le milieu horloger a été pris en otage avec sa compagne à son domicile (…) par deux individus armés d’un pistolet », ont indiqué le ministère public suisse et la police neuchâteloise dans un communiqué. Le couple a été conduit à l’usine implantée au Locle, commune suisse située sur la frontière française, où se trouvaient deux autres employés, également pris en otage. « Sous la menace, les auteurs se sont fait ouvrir plusieurs coffres de l’entreprise qui contenaient des métaux précieux », mais « une alarme silencieuse s’est déclenchée », et « une opération de police d’envergure » a été lancée, selon le communiqué.

Probablement prévenus par des complices à l’extérieur de l’arrivée d’un agent de sécurité, les malfaiteurs se sont enfuis, agressant au passage une conductrice pour lui voler sa voiture. « Le butin n’a pas pu être emporté », ont souligné les autorités suisses. Très choqués mais pas blessés, les quatre otages ont été « séquestrés près de deux heures », selon l’agence de presse suisse ATS.

Avertis par leurs homologues helvétiques, les policiers du Doubs ont repéré et poursuivi le véhicule volé qui s’est retrouvé dans une impasse à Pontarlier. « La BMW volée a percuté avec grande force le véhicule des policiers, qui a reculé de 10 mètres », a expliqué le procureur de Besançon, Etienne Manteaux. Un policier « a sorti son fusil mitrailleur et a vidé les 30 munitions de son chargeur exclusivement sur le bloc moteur pour stopper le véhicule », ainsi que quatre munitions dans la vitre arrière de la voiture avec une arme de poing pour enfin réussir à stopper et interpeller ces suspects « cagoulés et armés » sans les blesser, selon le magistrat.

« Ce policier a fait preuve d’un sang-froid exceptionnel », alors que l’un des malfaiteurs a dirigé une arme de poing dans sa direction, sans l’utiliser, a souligné M. Manteaux. Leur garde à vue notamment pour « tentative d’homicide » sur les policiers et « enlèvement et séquestration » en Suisse devait être prolongée vendredi soir.

Âgés de 35 et 46 ans, ces « malfaiteurs de très haut vol » ont chacun une dizaine de condamnations à leur actif, notamment pour des faits de violence et d’évasion, a relevé le procureur. Le plus âgé était sorti de prison en 2020 après une condamnation, dans la Loire, à 25 ans de réclusion criminelle, dont deux-tiers de sûreté. Début novembre, six malfaiteurs avaient déjà pris en otage la famille du directeur d’une entreprise horlogère à Bassecourt, dans le Jura Suisse. Ils avaient dérobé les matières précieuses destinées à la production de l’entreprise avant de s’enfuir en France, forçant un barrage et blessant un douanier. Leurs deux véhicules et des armes avaient été retrouvés calcinés dans la région de Belfort.