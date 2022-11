Des pochettes de pain pour interpeller sur les violences faites aux femmes

Entre 2021 et 2022, les faits constatés de violences intrafamiliales ont fortement augmenté dans l’agglomération belfortaine, passant de 257 à 379 (+ 47 %) ; depuis le début de l’année, 150 de ces violences sont des violences conjugales. Selon le préfet, c’est aussi le résultat d’un accroissement du nombre de déclarations ; ces violences existaient mais n’étaient pas connues. Et le but est bien d’en « déceler plus ». On note aussi une croissance des garde-à-vue, qui passent de 54 à 154 sur la même période. « C’est une chose de déceler. C’est une chose de prendre en charge. C’en est une autre de judiciariser », détaille le préfet. Et l’augmentation du nombre des garde-à-vue des auteurs de violence indique que cette judiciarisation s’accroit. « C’est le premier acte qui va permettre de pénaliser l’auteur », note-t-il.

De nouveaux outils de prise en charge des auteurs sont également sur la table, notamment des programmes « d’éviction » du domicile, pour limiter la double peine des victimes : être victime de violences et devoir partir de son domicile, particulièrement lorsqu’il y a des enfants. Il existe 4 places de ce type, dans le Territoire de Belfort. L’auteur, sous contrôle judiciaire, est inscrit dans un dispositif, avec des prises en charges sociales et psychologique. « Il faut favoriser la prise de conscience et limiter la récidive », détaille le préfet. 10 places devraient être ouvertes dans ce dispositif, en 2023. Le département dispose également de 18 téléphones « grave danger » et de bracelets anti-rapprochement.

Cette lutte « est un travail de longue haleine », convient l’ensemble des partenaires. Que ce soit pour libérer la parole, sensibiliser ou prendre en charge. Victimes et auteurs.