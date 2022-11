Des élus du pays de Montbéliard demandent des états généraux du nord Franche-Comté

L’avenir du pôle métropolitain Nord Franche-Comté et de la coopération entre les collectivités de ce bassin de vie est de retour dans l’agenda politique. Le groupe Indépendants et solidaires de Pays de Montbéliard Agglomération est atterré par cette situation de blocage et réclament des états généraux de l’aire urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt.