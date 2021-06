Départementales : Ophélie Dubreuil et Gilles Goszka candidats de l’union de la droite à Héricourt 2

Ophélie Dubreuil, étudiante en science politique et Gilles Goszka, maire délégué de Corcelles, commune associé de Saulnot, sont les candidats titulaires de l’union de la droite et du centre dans le canton d’Héricourt 2, pour les élections départementales des 20 et 27 juin. Aujourd’hui, c’est le socialiste Yves Krattinger qui préside le Département de Haute-Saône. Et le canton a été gagné en 2015 par le binôme Fernand Burkhalter et Martine Pequignot ; ils avaient gagné contre le Front national et sont de nouveau candidats cette année. « Nous sommes les candidats du changement, nous souhaitons développer le canton d’Héricourt-2 de façon équitable en menant une politique de développement territorial », précise Gilles Goszka. « Notre projet est de développer la Haute-Saône autour d’un programme pragmatique et respectueux de l’environnement. Le canton d’Héricourt-2 doit être représenté au Conseil départemental au sein d’une nouvelle majorité », ajoute Ophélie Dubreuil. « Notre équipe, unie et dynamique, combine expérience et jeunesse. Elle saura être à votre écoute pour incarner le renouveau afin de tourner la page socialiste », conclut le binôme.