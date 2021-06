Départementales : la droite conforte sa position dans le Territoire de Belfort

Comme le nombre de voix qui manquent à la gauche pour gagner le département ce dimanche. Si la droite était en ballotage favorable au soir du 1er tour, elle n’était pas si sereine. Les doutes étaient nombreux. Quelques cantons donnaient des sueurs froides : Bavilliers, Valdoie et Belfort 3. Pour les deux derniers, MoDem et République en marche invitaient à voter contre les candidats Les Républicains. Et la soirée a commencé avec la bascule du canton de Bavilliers de la gauche vers la droite. Emmanuel Formet et Marie-Do Beluche ont gagné pour 37 voix ! Dans le canton de Belfort 3, le binôme de gauche de Anny Morel-Grunblatt et Lucas Vanitou perd de 220 voix (contre 232 au soir du 1er tour) sur le binôme de Ian Boucard et Loubna Ketfi-Charif. Dans le canton de Valdoie, Vincent Jeudy et Corinne Laroche perde de 106 voix contre Marie-France Cefis et Pierre Carles. La gauche récupère le canton de Bavilliers, qu’elle avait perdu d’un cheveux déjà, en 2015. Elle perd par contre le canton de Giromagny.