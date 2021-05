Départementales : Christine Coren-Gaspéroni et Damien Charlet, candidats dans le canton d’Audincourt

Christine Coren-Gaspéroni et Damien Charlet, vice-président de Pays de Montbéliard Agglomération et premier adjoint à Adincourt, se présentent aux élections départementales dans le canton d’Audincourt composé d’Arbouans, Audincourt, Badevel, Dampierre-les-Bois, Dasle, Hérimoncourt, Seloncourt, Taillecourt et Vandoncourt. À leurs côtés, Angéline Leroy et Christian Toitot, remplaçants. Le quatuor se présente sous l’étiquette “d’une gauche solidaire et écologique”. En 2015, Christine Coren-Gaspéroni et David Barbier avaient remporté l’élection en 2015, enregistrant 52,65 % des suffrages exprimés, avec l’étiquette socialiste, recueillant 4 965 voix. Pour ces nouvelles élections départementales, le binôme de 2015 est devenu adversaire. David Barbier est candidat sous l’étiquette Divers Gauche, avec Carole Thouesny, maire de Dasle.