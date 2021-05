Départementales : Catherine Conat et Jérôme Trossat, candidats dans le canton de Montbéliard

Catherine Conat et Jérôme Trossat sont candidats aux prochaines élections départementales des 20 et 27 juin dans les quatre communes que compte le canton de Montbéliard. Accompagnés de leurs suppléants, Laurence Cilichini et Jean-Paul Turuani, ils promettent visibilité et transparence concernant les politiques menés par le conseil départemental et comptent également associer les habitants aux différentes actions politiques. Leur candidature, placée sous l’étiquette d’une union entre divers gauche et majorité présidentielle, se veut fédératrice. “Nous sommes des citoyens impliqués, riches de nos parcours professionnels, de nos engagements militants, associatifs (…). Nous connaissons bien les sujets du social, du médico-social, de l’éducation, du logement. Nous sommes une équipe sérieuse, soudée et complémentaire. Nous agirons avec vous et pour vous au sein du Conseil Départemental du Doubs” affirme le binôme. En 2015, l’élection avait été remportée par Virginie Chavey et Jean-Luc Guyon, candidats UMP, avec 4 677 voix, représentant 65,02 % des suffrages exprimés ; le canton comptait 18 307 inscrits. En 2015, le binôme avait gagné contre le front national. La gauche avait alors présenté une liste socialiste (avec Jérôme Trossat), une liste écologique et une liste communiste et n’avait pas atteint le second tour.