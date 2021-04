« Dans le tir sportif, fille ou garçon, c’est pareil ! »

J’ai découvert le tir sportif à l’âge de 8 ans, dans le cadre du Pass’Sport, mis en place par la ville d’Audincourt. Ce dispositif favorise la découverte de différentes pratiques sportives pour les enfants et adolescents. J’ai apprécié l’activité sans vraiment m’y attarder. À la fin du collège, je redécouvre ce sport et finis par me licencier à la société de tir d’Audincourt. Depuis, ça fait 8 ans que je suis animée par cette discipline. J’ai entraîné toute ma famille dans cette aventure : mon frère, mon oncle, ma tante et même mon père sont devenus membres du comité, trésorier et responsable compétition du club.