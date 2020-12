Damien Meslot et Florian Bouquet veulent prendre le préfet au mot

L’opération de communication politique des deux élus est plutôt bien assumée. « L’État vante [bien] son plan de relance à l’appui de plans de communication, national et local », justifie le maire de Belfort, avec une pointe d’ironie. Damien Meslot glisse, qu’au prorata de la population, les 100 milliards annoncés sur trois ans par l’État doivent correspondre à une enveloppe de 220 millions d’euros pour le Territoire de Belfort.

Il affirme être surtout un « bon républicain ». En substance : le préfet lance un appel à projet; il y répond. « Il y a 300 lignes dans le plan de relance. C’est très compliqué pour nous, collectivités territoriales, d’y voir clair », glisse Damien Meslot, avec un léger sarcasme. « Ils trouveront bien les bonnes cases pour nos projet », souffle-t-il également, avant de louer « les compétences » du préfet et « les relais qu’il a ». Que faut-il lire entre ces lignes ? Veut-il rappeler que Jean-Marie Girier, préfet du Territoire de Belfort, arrivé à la fin de l’été, a été directeur de campagne d’Emmanuel Macron à l’occasion des dernières élections présidentielles ? Le plus jeune préfet de France est en effet un proche du président de la République. À 18 mois des présidentielles, il n’est pas étonnant que quelques coups politiques commencent à voler ! Et le maire de Belfort aime ces joutes électorales. Damien Meslot en joue et affirme juste qu’en répondant aux appels à projets du préfet, « le grand chef, Jupiter (Emmanuel Macron, NDLR), sera content. Et nous, on sera contents ». Ironie vous dites ?



« On n’est pas dans la critique, assurent Damien Meslot et Florian Bouquet. [Mais] renvoyez-nous l’argent ! » Ils estiment qu’une aide de l’État sur ces dossiers pourrait permettre d’anticiper des travaux et de stimuler l’activité. « On pourra faire plus vite », soulignent-ils. Pour soutenir l’emploi. Et l’attractivité du territoire. Autant de défis, « pour que des cadres de haut niveau acceptent de venir ici », rappelle, encore une fois, Damien Meslot. Comme un refrain.