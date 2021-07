Michel Roth aux Eurocks : « Venir ici, c’était renouer avec la proximité, le local »

Grégory Cuilleron, qui a aussi participé au restaurant éphémère, m’a contacté il y a un mois et demi. Je connaissais simplement de nom… J’ai jeté un coup d’œil à l’agenda, il y avait de la place et j’ai foncé ! J’aime bien les challenges comme ça. C’est super de se retrouver avec d’autres équipes. Le but, c’est de faire plaisir, toujours. Et puis de changer ! J’ai eu la chance avec le Ritz de voyager à travers le monde et ça a enrichi ma façon de travailler. C’est une expérience de plus. Le format de Saveur de Monde m’a beaucoup plu. Faire de la cuisine dans ce cadre, c’est génial. C’est convivial, c’est un moment de partage. Ça permet de faire des choses différentes et ça permet à tout le monde de toucher à de la cuisine gastronomique. On va au-devant des gens. Grâce au format et au petit prix du format, tout le monde peut accéder à cette cuisine. Venir là, c’était renouer avec la proximité, le local. C’est quelque chose qui nous tient à cœur de plus en plus en tant que chef gastronomique, d’avoir plus de proximité. C’est pour cela que beaucoup d’entre nous aujourd’hui tiennent des bistrots ou des food-trucks. On réfléchit à rétablir un lien authentique avec tout le monde, on se dirige vers des schémas plus courts. Pour aller à la rencontre des gens ! Dans les restaurants, on a toujours moins de temps pour rencontrer du monde, ceux pour qui on cuisine. Ici, dans ce festival, c’est l’occasion de renouer avec tout le monde et après ce qu’on a traversé, ça fait du bien.