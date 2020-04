Privés de sorties, les guides touristiques tentent de « sauver » leur métier

Bénédicte Sire, qui organise des visites de Marseille en tant qu’« artiste baladrice », se pose elle aussi « beaucoup de questions sur l’avenir ». « Je me dis qu’il va falloir réinventer mes balades. Un de mes plus grands succès, c’est la balade dans Noailles (quartier populaire de Marseille, NDLR). On s’arrête pour manger dans l’arrière-cour d’une épicerie, assis sur des sacs de riz, ce qui faisait le charme de cette visite. Est-ce que ce sera possible en respectant les règles de sécurité ? »

En attendant, Bénédicte Sire enregistre des textes de Giono, Colette, et d’autres auteurs qui parlent de Marseille pour en faire des « capsules » audio diffusées sur YouTube, « histoire de garder le contact avec mes clients. » C’est aussi pour « garder le lien » que Charlotte Fromont organise des « visites confinées » avec le collectif Guides indépendants en Bourgogne-Franche-Comté. En partant d’un objet que tout le monde a chez soi, « un oeuf, un tire-bouchon, du pain », les guides réalisent des vidéos racontant son histoire. « C’est un moyen de continuer à partager parce que c’est dans nos veines. Et c’est surtout une manière de dire: « ne nous oubliez pas » », explique la guide.

« Il fallait qu’on montre qu’on est encore là », renchérit Valérie Sutra qui réalise de son jardin ou sa bibliothèque des vidéos faisant découvrir sa région, le Bassin d’Arcachon, via un artiste, un roman, un monument… « Ce n’est pas du grand cinéma mais c’est un moyen de préparer l’après-confinement. Est-ce qu’on aura des retombées? On n’en sait rien… » avoue-t-elle.

Pour Marion Adam, l’avenir dessine lui aussi un gros point d’interrogation. Mi-juillet, le travail dans les vignes qui lui permet de se maintenir à flot s’achèvera. « Et après? » « J’aimerais garder un métier que je veux faire depuis que j’ai 16 ans », dit la guide de 30 ans. « Mais je ne suis pas très optimiste sur notre avenir. »

Selon une étude de la FNGIC portant sur plus de 1 200 guides, 45 % d’entre eux « n’excluent pas une reconversion professionnelle ». « Pourtant, comment faire découvrir un territoire sans guides? », souligne Charlotte Fromont, pour qui c’est tout un « métier qu’il faut sauver ».