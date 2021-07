De gauche à droite, Jean-Baptiste et Laurine, 24 ans, Stéphane et Antoine, 65 et 26 ans et Christina et Vanille ont témoigné sur leur ressenti. Ils ont tous déjà été aux Eurocks. Du côté de Jean-Baptiste, Laurine, Christina et Vanille, tout le monde est unanime. « On est loin d’être déçus. C’est plus notre univers: on a de la house, techno, moins de rap. On adore le côté chaleureux et à taille humaine. On préfère même ! Le public reste varié; c’est ce qu’on aime. En plus, les toilettes sont plus propres ! ». D’autres restent plus mitigés, comme Stéphane et Antoine : « C’est pas assez gros. Ça manque, mais c’est mieux que rien. Il y a eu du travail sur la déco. Ça se voit qu’ils ont essayé de faire un truc cool. » Rendez-vous l’année prochaine !