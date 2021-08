Audincourt : la campagne débarque en ville le week-end du 4 septembre

Rendez-vous à la ferme pédagogique du Luppachhof, au cœur de la manifestation, pour des ateliers et des activités de sensibilisation et d’éducation à l’environnement avec les animaux à côté, en prime. L’occasion de convier les plus petits à ces enjeux. « Il était très important pour nous de donner du sens à tout ça. La campagne et la nature s’invitent en ville, avec les problématiques qui s’y imbriquent », explique le maire d’Audincourt, Martial Bourquin. Une exposition nommée « 2050, l’odyssée du végétal Quand l’eau et le végétal structure notre cadre de vie » a pour ambition de permettre « de réfléchir au contexte de changement climatique actuel », argue le communiqué transmis par la Ville. Maréchal-ferrants, vanniers, vitraillistes, céramistes se convieront à la fête pour proposer des ateliers d’artisanats. « C’est l’occasion de remettre en avant l’artisanat d’art et de faire émerger des questions sur le développement et la consommation », ajoute la chargée de mission au service culturel, Frédérique Cusey.

Que les amoureux de gastronomie locale se rassurent, le village gourmand aura une place d’honneur. Miel, bières, choucroute, pommes d’amour, vin, saucisson, charcuterie, carpes, frites, chou, cancoillottes seront à déguster sur place. Sans oublier la traditionnelle fondue. « On reste sur les fondamentaux : faire venir les petits producteurs locaux et faire de la bonne nourriture », rassurent les organisateurs. Balade en canoés, promenades à poney ou encore pêche à la truite, déambulations et spectacles, cirque et moment musical autour du pays des Balkans, l’évènement Campagne à la ville, « c’est un remède à la mélancolie », confie Jean-Luc Morin, conseiller délégué à la culture.