Cristel, une histoire comme un roman

Ce livre-témoignage est à la fois un document qui illustre parfaitement ce qu’est une démarche entrepreneuriale et un ouvrage littéraire, tant il se lit comme un roman. Chaque chapitre est bref et vif et, arrivé à la dernière phrase de chacun d’entre eux, on a envie de commencer le suivant tellement l’envie de savoir la suite de l’histoire est vive. Un peu comme dans un roman policier où l’on se demande : « Et maintenant, que va-t-il se passer ».

Peu à peu, le lecteur voit se construire l’entreprise, pierre après pierre. Et peu à peu, Bernadette Dodane affirme ses convictions chevillées au corps d’une pratique managériale qui repose sur la confiance, sur le produire local, sur l’innovation, sur le respect des clients, des fournisseurs, des diffuseurs. Bref, sur une vision éthique de entrepreneuriat.

La Force d’y croire – L’Aventure Cristel, de Bernadette Dodane; préfaces d’Erik Orsenna et de Michel Bras. 19 €. L’ouvrage est pour l’instant en vente uniquement au magasin d’usine de Cristel, à Fesches-le-Châtel. Il sera prochainement diffusé en librairies , notamment dans le nord Franche-Comté.