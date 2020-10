Cristel récompensé pour son engagement sociétal

Le fabricant d’articles de cuisson et d’ustensiles de cuisine Cristel, installé à Fesches-le-Châtel, vient de remporter le trophée des Usines, catégorie Responsabilité sociétale des entreprises (RSE), organisé par le magazine L’Usine nouvelle. « Ce prix vient couronner nos efforts constants pour la préservation de notre environnement et nous sommes très heureux de le partager avec toutes nos équipes qui travaillent au quotidien pour garantir notre niveau de qualité, d’innovations et de services », apprécie l’industriel dans un communiqué de presse.

Depuis 1986, Cristel garantit ses produits à vie. « À rebours de l’obsolescence programmée », indique Cristel. Sa première démarche, en 1991, a été de rénover les produits revêtus d’anti-adhésif, le rechapage. En 2016, un investissement de 1,5 million d’euros a permis le développement d’un nouveau process pour cette mission. « Le revêtement abîmé est alors décapé, puis trois nouvelles couches d’anti-adhérent ultra résistant sont réappliquées (sans PFOA, sans PFOS ni NMP). Le produit retourne ensuite dans le cycle classique de polissage, contrôle, stockage, avant d’être réexpédié (dans un état proche du neuf) chez le client, ceci pour environ 30% du prix initial de l’article », détaille Cristel. Un quart de la production de Cristel de produits revêtus concerne des produits rechapés.

Autre engagement, celui des eaux usées, qui sont intégralement recyclées, permettant une économie d’eau de 39 % en 2019. « La chaleur des compresseurs est utilisée pour chauffer les ateliers l’hiver et les boues de polissage sont recyclées, liste aussi Cristel. Les chutes d’inox sont bien sûr revalorisées et les particules récupérées dans le recyclage des eaux ou l’aspirations au polissage, sont utilisées dans les cimenteries. » Les déchets issus de son activité sont revalorisés à près de 97 %.