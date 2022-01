Covid long : « Les gens ne pouvaient plus attendre », confie Michel Zumkeller

Elle change tout. Une plateforme sera mise en place par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Elle va recenser les personnes souffrant de covid long. C’est une démarche volontaire des patients, qui pourront aussi être orientés par des médecins. Une fois recensés, les patients pourront être redirigés vers des centres de soins qui traite les covid long. Nous rattrapons le retard sur la Catalogne et l’Angleterre qui le font depuis un an et demi. Cette loi, c’est aussi une reconnaissance de l’existence du covid long comme une maladie spécifique. Nous avons écouté des témoignages frappants. Les patients se sont mobilisés. On voit ici que les réseaux sociaux peuvent être utiles.