Covid-19 : une plate-forme de télémédecine est opérationnelle en Bourgogne – Franche-Comté

L’ARS de Bourgogne – Franche-Comté précise que la distribution de masques de protection répond à une stratégie de gestion et d’utilisation, définie par le ministère des Solidarités et de la Santé ; elle est différenciée selon le niveau de circulation du virus sur le territoire.

A ce stade, les départements dans lesquels le virus circule activement en Bourgogne- Franche-Comté sont la Côte-d’Or, la Saône-et-Loire, le Doubs, le Territoire de Belfort et la Haute-Saône. Les masques sont en cours de livraison dans tous les départements, précise l’ARS.

La stratégie établie doit bénéficier prioritairement aux professionnels de santé amenés à prendre en charge des patients COVID-19 en ville, à l’hôpital, et dans les structures médicosociales accueillant des personnes fragiles, ainsi qu’aux services d’aide à domicile, pour garantir la continuité de l’accompagnement à domicile des personnes âgées fragiles et en situation de handicap.

Les publics concernés et les consignes d’utilisation seront progressivement adaptés pour tenir compte de l’évolution de la situation épidémiologique et des ressources disponibles.