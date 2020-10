Covid-19 : « Une aggravation de la situation », selon l’hôpital Nord-Franche-Comté

« Quand 90 lits vont pour les covid-19, ce sont 90 lits en moins pour les prises en charge habituelles », rappelle la docteure Anne-Sophie Dupond, présidente de la commission médicale d’établissement. C’est une autre conséquence de cet afflux. « Nous n’allons pas être en capacité d’assurer toutes les activités », poursuit-elle. Si toutes les urgences et les activités aujourd’hui programmées seront assurées, une demande de priorisation a été adressée à tous les services pour les activités non-urgentes. Et de prévenir : « On ne vient aux urgences qu’en cas de pathologies urgentes. » Les consultations sont pour le moment maintenues et la priorité est mise sur la chirurgie ambulatoire. Et on pourra faire appel à de la « télémédecine » si besoin, glisse Pascal Mathis.

Les entrées seront de nouveau filtrées à l’intérieur de l’hôpital et les visites seront limitées et encadrées dans les jours qui viennent. « Pour réduire significativement les flux de circulation », insiste le directeur général.