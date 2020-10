Covid-19 : rebond des décès en France depuis début septembre, selon l’Insee

Au niveau départemental, quatre départements enregistrent une hausse de la mortalité de plus de 20 % par rapport à l’an passé (Corse-du-Sud, Loire, Lot-et-Garonne et Aveyron), et six de plus de 15 % (Lozère, Haute-Loire, Pyrénées-Orientales, Creuse, Seine-Saint-Denis et Territoire de Belfort). Entre le 1er septembre et le 19 octobre, le nombre de décès est toutefois en baisse par rapport à 2019 pour les moins de 50 ans (- 13 % pour les jeunes de moins de 25 ans et -1% pour les personnes âgées de 25 à 49 ans).

En revanche, il est en augmentation de 2 % pour les 50 à 64 ans et de 6 % pour les 65 ans et plus. Selon les dernières données publiées par Santé publique France, le nombre de morts liés à la Covid-19 a « nettement augmenté » la semaine dernière, et cette tendance risque de s’accentuer à cause de la hausse des contaminations chez les personnes âgées, notamment en Ehpad. Depuis mars, la mortalité reste élevée en France avec 402 681 décès enregistrés entre le 1er mars et le 19 octobre, soit 9 % de plus qu’en 2019 (+ 32 100 décès) et 7 % de plus qu’en 2018 (+ 26 800 décès).