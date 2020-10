Covid-19 : Poudrière et Moloco partent en « hibernation »

« Ce deuxième confinement est une nouvelle épreuve pour l’ensemble de la société en général et pour le monde de la culture en particulier, déjà très impacté par cette crise sanitaire », constate le Moloco, de son côté. La Smac rappelle le rôle de la culture : « trait d’union » ; « ouverture au monde » ; « curiosité ». « Dans cette nouvelle phase de la crise qui aura de lourdes conséquences, nous avons bien sûr une pensée solidaire pour tous les acteurs de l’écosystème de la culture, et notamment les plus fragiles : artistes, techniciens, diffuseurs, producteurs, prestataires… » poursuit le Moloco, espérant que tout sera mis en œuvre pour protéger un maximum de structures. « La solidarité doit être au cœur de toutes nos actions », invite Le Moloco. « Aujourd’hui nous partons en hibernation pour les 4 prochaines semaines », résume finalement la Poudrière.