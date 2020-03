Covid-19: «  Plusieurs sociétés et collectivités territoriales ont été victimes de virus »

Oui, cette période est mise à profit par les hackers. Plusieurs sociétés et collectivités territoriales ont été victimes de virus de type cryptolocker. Il s’agit d’un malware qui crypte vos données et les pirates réclament une rançon pour vous envoyer la clé qui permet de retrouver vos données rendues inaccessibles. Les réseaux des hôpitaux de l’Assistance publique parisienne ont par exemple été attaqués. Bien entendu, il ne faut pas répondre à ces demandes de rançons. Il y a eu aussi dés le début de la pandémie de nombreuses mails « trompeurs » envoyés au nom d’organismes publics divers. Ces envois avaient essentiellement pour buts de soutirer de l’argent ou des informations à caractère personnel (ex. télécharger le modèle d’attestation de déplacement dérogatoire en échange d’informations vous concernant). Il faut également être conscient que le télétravail favorise les attaques. Les salariés utilisent leur propre machine pour traiter les données de l’entreprise. Dans ce cas, on se retrouve avec un système de protection qui peut-être moins efficient et un mélange de données professionnelles et personnelles inévitables. Les utilisateurs du télétravail doivent en ce moment redoubler de vigilance en ouvrant une pièce jointe dans un mail par exemple