Covid-19 : « Nous ne sommes pas déconfinés », met en garde l’hôpital

« Nous sommes en phase de redescente », confirme la docteure Anne-Sophie Dupond, présidente de la commission médicale d’établissement (CME) de l’hôpital Nord-Franche-Comté. Ce vendredi matin, l’établissement accueillait 117 patients atteints de la covid-19, dont 80 en unité de médecine conventionnelle, 15 en soins de suite et de réadaptation (à Bavilliers) et 22 en réanimation ; le taux d’occupation de ce service reste élevé. L’hôpital a accueilli jusqu’à 138 patients et enregistré certains jours jusqu’à 18 admissions.

Les entrées pour covid-19 sont encore nombreuses aux urgences. De 5 à 6 par jour. « Si nous avons encore des admissions, c’est que le virus circule », met en garde la docteure Anne-Sophie Dupond. Et ce ralentissement n’a été permis que par la mise en place du second confinement. En Bourgogne-Franche-Comté, plus de 1 700 personnes sont hospitalisées pour une forme sévère de la covid-19.