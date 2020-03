Covid-19 : l’hôpital prêt à accueillir un afflux massif de patients

« Depuis plus de 3 semaines, l’hôpital Nord-Franche-Comté a engagé une réorganisation massive de ses activités pour se préparer à l’arrivée importante de patients suspects ou avérés Covid-19 », remarque l’hôpital Nord-Franche-Comté dans un communiqué. Les urgences sont notamment séparées entre les patients suspects Covid-19 et les autres. « Les urgences dites « non graves» de traumatologie et les plaies superficielles sont réorientées par le centre 15 vers la clinique de la Miotte avec la collaboration des SDIS 90, 25 et 70 », informe aussi l’établissement. La capacité du service de réanimation a été plus que triplé et « les services se sont réorganisés pour accueillir dans plus de 220 lits spécifiques les patients porteurs du Covid-19 qui nécessitent une prise en charge hospitalière compte tenu de la gravité de leur situation ».

« Nous remercions les étudiants en soins infirmiers et masseurs kinés, ainsi que les formatrices de l’IFMS, qui sont venus en renfort au sein des équipes de l’HNFC ainsi que celles qui accompagnent par téléphone les étudiants durant cette période. D’autres structures médico-sociales de l’Aire Urbaine, qui en ont fait la demande, ont pu également bénéficier de ce type de renfort. Nous réitérons nos remerciements à l’égard de tous nos personnels, aux retraités ou non, médecins et infirmiers, au personnel de la Miotte, aux pompiers du SDIS90, qui démontrent tous chaque jour à nos cotés leur engagement au service de la santé de la population », relève également le communiqué de l’établissement. L’hôpital est reconnaissant pour les dons qu’il a reçu, notamment des masques, des gants et des blouses, mais aussi des repas. « Au nom de toute la communauté hospitalière, nous adressons à tous les habitants de la région nos sincères remerciements pour toutes ces initiatives, mais aussi pour le respect des consignes de confinement », écrit l’hôpital.