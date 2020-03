Covid-19 : l’hôpital nord Franche-Comté continue de fonctionner

Sur recommandation de l’ARS, l’hôpital a mis en place des consultations de dépistage dans une zone isolée de l’établissement hospitalier, « dédiées uniquement aux patients orientés par le centre 15 », précise le document. « Aucune prise en charge spontanée n’est possible. Les prélèvements sont effectués sur place et adressés au CHU de Besançon pour analyses », poursuit le communiqué de presse, envoyé par la directrice des affaires générales, juridiques et de la communication.

« Le personnel hospitalier est informé régulièrement via les outils numériques et via leur encadrement de toutes les procédures et recommandations à mettre en œuvre », informe l’hôpital, qui rappelle que le médecin hygiéniste et l’équipe opérationnelle d’hygiène, un service présent dans tous les hôpitaux, rappellent les consignes de précaution au personnel de l’établissement pour accueillir les patients suspects et confirmés.

« Les cas porteurs ou suspects du coronavirus étant isolés et pris en charge selon les recommandations d’hygiène et de précaution, leur présence n’impacte pas le fonctionnement de l’hôpital. Toutes les activités de consultations, d’hospitalisations ou au bloc opératoire se poursuivent », rappelle l’hôpital nord Franche-Comté. Les visites auprès de patients hospitalisés (hors Covid-19) sont autorisés ou des résidents en Ehpad, « sauf si vous présentez des symptômes », avertit l’hôpital. Si besoin, il faut appeler le 15