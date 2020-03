Covid-19: les syndicats de PSA mettent en garde contre une reprise prématurée

Les syndicats du constructeur automobile PSA ont mis en garde la direction contre une reprise prématurée de la production dans les usines françaises, malgré des mesures de protection renforcées face à l’épidémie de Covid-19.

« La reprise d’activité ne pourra s’envisager qu’après le pic de l’épidémie dans notre pays », a estimé lundi Olivier Lefebvre, délégué central de FO, première organisation syndicale chez PSA. « Il y a une incompréhension sur pourquoi on veut aller aussi vite aujourd’hui pour fabriquer des voitures qui ne sont pas vendues », a-t-il déclaré à l’AFP.

Cet avertissement fait l’unanimité chez les syndicats du groupe, qui indiquent que l’activité pourrait redémarrer cette semaine ou la suivante dans l’usine de Valenciennes (Nord), qui fabrique des boîtes de vitesse, et dans celle de Douvrin (Pas-de-Calais), qui produit des moteurs.

Vendredi, la direction a présenté dans le cadre de comités sociaux et économiques (CSE) extraordinaires de ses sites français un protocole de mesures barrières renforcées pour préparer la reprise.

Le groupe ne détaille pas le calendrier de reprise du travail, chaque site étant soumis à un audit pour garantir que les mesures sont suffisantes.

La CFE-CGC, deuxième syndicat de PSA, considère que « la reprise des activités dans sa globalité ne peut être envisagée d’une part que si la crise sanitaire est en phase descendante avérée et d’autre part que d’une manière progressive ».

« En pleine pandémie, demander à des centaines de salariés de mettre fin à leur confinement est irresponsable et criminel », avait dénoncé dès vendredi la CGT (3e).